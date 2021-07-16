Ученые выяснили, какой продукт поможет избавиться от жира на животе

Освободиться от лишних складок на животе может помочь корейская соевая паста.

Ученые из Кореи провели исследование, в результате которого выяснили, что один продукт способен помочь расстаться с жиром на животе и в области боков. Об этом 16 июля пишет Express.

Таким продуктом оказалась соевая паста твенджан. Она довольно популярна у жителей Кореи.

Так вот исследователи уверены, что если каждый день ее употреблять, то это будет способствовать сжиганию жира на животе и боках.

Ученые провели несколько экспериментов на группе добровольцев, у которых есть лишний вес. Часть участников на протяжении 12 недель каждый день ела пасту, а другая не ела ее совсем.

В результате эксперимента, у тех, кто ежедневно употреблял соевую пасту, по сравнению с другой группой, была замечена потеря веса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог рассказала, какие продукты опасно есть в жару.