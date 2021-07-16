На Ленской авария с двумя каршерингами: пострадавших тоже двое

На Ленской авария с двумя каршерингами: пострадавших тоже двое
В аварии пострадали два человека. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На место инцидента приезжали врачи и пожарные.

В Красногвардейском районе сегодня вечером, 16 июля, произошла авария с участием двух каршерингов. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на перекрестке улицы Комунны и Ленской улицы. Там столкнулись два арендованных автомобиля. В результате инцидента пострадали два человека, которым потребовалась помощь врачей. Их, кажется, госпитализировали.

На место, помимо скорой, приезжали пожары. Непонятно, каковы обстоятельства происшествия и насколько серьезные последствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Софийской легковушка наехала на торопящегося пешехода.

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