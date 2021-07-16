На Софийской легковушка наехала на торопящегося пешехода

Данные о состоянии потерпевшего не поступали.

Во Фрунзенском районе сегодня вечером, 16 июля, произошла авария, в результате которой пострадал пешеход. Об этом пишет «Мегаполис», ссылаясь на очевидцев инцидента.

Все случилось на Софийской улице около семи часов вечера. По предварительным данным, пешеход торопился и хотел перебежать дорогу на красный сигнал светофора. В результате его сбила с ног легковушка. Скорее всего, мужчина получил травмы.

Официальных данных об инциденте пока что не поступало. Непонятно, каково состояние пострадавшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Софийской не смогли разъехаться большегруз и фургон. На место происшествия прибыла скорая и спасатели. По словам очевидцев, водители остались живы.