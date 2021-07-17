На Советском девушку на обочине сбила легковушка

После инцидента пострадавшая потеряла сознание.

На Советском проспекте 16 июля произошла авария, в результате которой пострадала пешеход. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось рядом с жилым комплексом «Живи в Рыбацком». Известно, что девушка шла по обочине, когда на нее наехала легковушка. Обстоятельства инцидента не сообщаются – видно лишь, что на лобовом стекле осталась глубокая вмятина. Пешеход после этого потеряла сознание – на снимках она лежит на асфальте.

Местные жители рассказали, что их не первый год беспокоит отсутствие тротуаров. Они тщетно пытаются добиться реконструкции Советского проспекта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ленской авария с двумя каршерингами: пострадавших тоже двое.