В Германии возмутились позицией США по «Северному потоку — 2»

В Германии возмутились позицией США по &#171;Северному потоку — 2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал об итогах переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Вашингтоне, во время которых затрагивалась тема газопровода «Северный поток — 2».

Как пишет издание, добиться единства в оценке газопровода партнерам не удалось. При этом в США уже несколько лет существует сопротивление «Северному потоку — 2», затрагивающее все партии.

Пользователи Сети раскритиковали позицию США.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

Германия северный поток - 2 США


 

Новости партнеров
За сутки на COVID-19 снова протестировали более 40 тысяч петербуржцев
За сутки на COVID-19 снова протестировали более 40 тысяч петербуржцев
Собчак призвала антипрививочников не ходить в места, где они могут заразить других
Собчак призвала антипрививочников не ходить в места, где они могут заразить других
Грибники Петербурга и Ленобласти рассказали об урожайных местах
Грибники Петербурга и Ленобласти рассказали об урожайных местах
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Большой Горской в Сестрорецке полыхает дом
В Ленобласти из-за жары усилят контроль за безопасностью на водоемах
Инфекционист рассказал, как теплая погода влияет на COVID-19
В Германии возмутились позицией США по «Северному потоку — 2»
В Приозерском районе загорелся лес
Капитан «Вашингтона» Овечкин рассказал, что ждет от наставника сборной России
В Пулково в субботу нет задержанных рейсов
На Советском девушку на обочине сбила легковушка