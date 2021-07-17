На Народной улице закрыли нелегальный пункт по приему металлолома

В Петербурге под рейд попал еще один подпольный пункт по приему и переработке лома черных и цветных металлов.

Незаконный пункт приема обнаружили на Народной улице.

В доме № 57 собирали, перерабатывали и хранили лом цветных и черных металлов без соответствующей лицензии, сообщили в ГУ МВД по Петербурге и Ленобласти.

Нелегальных бизнесменов привлекли к административной ответственности.

Кроме того, составлен протокол по факту нарушения правил въезда либо режима пребывания в РФ. Из пункта вывезли более 100 кг различного металла и лома. Пункт приема закрыли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция в Северной столице закрыла четыре незаконных пункта приема металлолома. В ходе очередного рейда в четырех точках найдены нарушения, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.