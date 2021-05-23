Полиция в Петербурге закрыла четыре незаконных пункта приема металлолома

Полиция в Петербурге закрыла четыре незаконных пункта приема металлолома
Мигранты в Петербурге. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Полиция в Северной столице закрыла четыре незаконных пункта приема металлолома.

В ходе очередного рейда в четырех точках найдены нарушения, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Там неправильно принимали лом и использовали незаконный труд иностранцев.

Претензии правоохранителей возникли к пунктам на Выборгском шоссе, в поселке Бугры и на проспекте Науки. Протоколы составлены по статье 14.26 КоАП РФ (нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения). Весь металлолом оттуда конфискован. Максимальное наказание — штраф 2500 рублей для физлиц и до 100 тысяч рублей — для юрлиц.

Мигранты, которые оказались в незаконных пунктах приема лома, отправились в отделения полиции. У них не нашлось документов, подтверждающих право на работу в России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России появится специальный правовой режим для мигрантов.

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