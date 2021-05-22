В России появится специальный правовой режим для мигрантов

В России появится специальный правовой режим для мигрантов
Мигранты в Петербурге. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Специальный правовой режим — «Контролируемое пребывание» — введут для мигрантов, которые не имеют права находиться в России, но вынуждены оставаться на территории страны из-за сложившихся обстоятельств (коронавирус, например).

В МВД объяснили, что новый правовой режим будет применяться к иностранцам, в отношении которых приостановлено исполнение решений о высылке, сообщает ТАСС. Или им ограничен выезд из России в связи с необходимостью исполнения назначенных наказаний, участием в судебных разбирательствах.

Рассматривается вопрос об установлении такого режима и в отношении иностранцев, страдающих социально-опасными инфекционными заболеваниями, которым выданы предписания Роспотребназора о соблюдении определенных санитарных правил, в том числе режима самоизоляции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иностранцы смогут приехать в Россию на ЕВРО-2020 без виз.

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