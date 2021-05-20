Иностранцы смогут приехать в Россию на ЕВРО-2020 без виз

Для болельщиков из других стран упростят правила въезда в страну.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому иностранные болельщики смогут попасть в Россию на ЕВРО-2020 без виз. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает ТАСС.

Въездные визы в упрощенном порядке смогут получить официальные делегации УЕФА, персонал, участвующий в подготовке и проведении турнира, участники матчей, представители СМИ и волонтеры. На безвизовый режим могут рассчитывать владельцы билетов на матчи ЕВРО в Санкт-Петербурге из всех стран. Им нужно будет предоставить «паспорт болельщика», а также сдать отрицательный ПРЦ-тест.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутаты ограничили продажу алкоголя в Петербурге во время Евро-2020.