Депутаты ограничили продажу алкоголя в Петербурге во время Евро-2020

В Петербурге депутаты Законодательного Собрания поддержали законопроект об ограничении продажи алкогольной продукции. Около 70 магазинов потеряют возможность торговать алкоголем в стеклянной таре. Парламентарии считают, что инициатива поможет обеспечить безопасность болельщиков и жителей.

Законопроект был представлен в среду, 19 мая, на заседании Законодательного Собрания. Предприниматели не смогут продавать алкоголь в стекле на территории, прилегающей к стадиону на Крестовском, за день до начала матчей Евро-2020 и в дни их проведения. Исключение сделают только для общепита. Кроме того, запрет на продажу алкоголя в стеклянной таре будет действовать с 11 июня по 11 июля у футбольного парка, который будет организован рядом с «Юбилейным». С 1 июля по 1 июля запрет введут на территории, прилегающей к Дворцовой площади.

«Стеклянная тара – травмоопасна. Следовательно, нам необходимо исключить возможность ее появления в местах, где будут собираться десятки тысяч людей. Тем более что это никак не коснется заведений, специально предназначенных для культурного отдыха», — прокомментировал законопроект председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Уточняется, что всего ограничение распространится на 70 магазинов.

Ранее Gazeta.SPb писала об усилении мер безопасности в Петербурге и Ленобласти перед Евор-2020.