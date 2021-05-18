За месяц до Евро-2020: усиленные меры безопасности и запрет на продажу алкоголя в Петербурге

В Петербурге остается меньше месяца до главного футбольного события года — чемпионата Европы. На территории Северной столицы и Ленинградской области введут усиленные меры безопасности. Депутаты задумались над ограничением продажи алкоголя.

Накануне, 17 мая, был опубликован указ президента России Владимира Путина об усилении мер безопасности на территории Петербурга и Ленобласти, а также на прилегающей к ним акватории.

Со 2 июня по 12 июля будет ограничена работа производств, на которых используют взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества. Временно будет приостановлен оборот гражданского оружия и боеприпасов. Ограничат продажу сильнодействующих и ядовитых веществ.

В ближайшее время Минтранс также установит зоны которые будет нельзя проплывать и пролетать.

Отметим, что петербургские депутаты из соображений безопасности жителей и болельщиков уже предложили ограничить продажу алкоголя в стеклянной таре. Предполагается, что исключение сделают только для общепита и тех, кто будет продавать алкоголь на территории, прилегающей к стадиону, за день до начала матчей ЧЕ и в дни их проведения. У фан-зоны на Конюшенной площади и тематического парка у «Юбилейного» такой запрет будет действовать все время проведения Евро-2020.

Напомним, что после того, как Дублин не предоставил УЕФА гарантии по допуску болельщиков на стадион, Петербург получил возможность провести дополнительные матчи. Всего Северная столица России примет семь игр. Серия встреч будет открыта 12 июня. На стадионе «Санкт-Петербург» встретятся сборные Бельгии и России. Играть в Северной столице на групповом этапе будут также Польша, Словакия, Финляндия и Швеция. Один из матчей — четвертьфинал.

Для фанатов организуют зоны на Конюшенной и Дворцовой площадях. На второй локации будет организована зона публичного просмотра.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что организаторам Евро-2020 пришлось извиняться за петербургского рэпера.