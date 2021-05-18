Владимир Путин поручил усилить меры безопасности в Петербурге перед Евро-2020

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург примет семь матчей футбольного турнира. Фото: скриншот трансляции

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург примет семь матчей футбольного турнира. Фото: скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер безопасности в Северной столице во время чемпионата Европы по футболу. Он поручил ввести меры безопасности в Санкт-Петербурге и на территории Выборгского района в период проведения турнира.

Информацию об указе выложили на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, должны создать межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности Евро-2020.

В этот период будет ограничена работа производств, оружия. Физлица и транспорт в контролируемые зоны смогут попасть после досмотра.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург примет семь матчей футбольного турнира.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Златан Ибрагимович пропустит чемпионат Европы — 2020. Об этом сообщил главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон.