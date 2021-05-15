Ибрагимович пропустит чемпионат Европы — 2020

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пропустит предстоящий чемпионат Европы-2020 из травмы колена. Об этом сообщил главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон.

«Я разговаривал со Златаном, который, к сожалению, сказал мне, что травма не позволит ему участвовать в Евро-2020 этим летом. Конечно, это печальная новость как для Златана, так и для нас», — цитирует Андерссона Football Italia.

Травму футболист получил во время матча 35-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Златан Ибрагимович решил продолжить карьеру и подписал контракт с «Миланом». Он подписал контракт на полгода года – к команде футболист присоединится уже в январе 2020 года.