Златан Ибрагимович подписал контракт с «Миланом»

Один из самых именитых и непредсказуемых игроков сделал свой выбор.

Об этом стало известно 27 декабря. 38-летний Златан Ибрагимович решил продолжить карьеру и подписал контракт с «Миланом». Он подписал контракт на полгода года – к команде футболист присоединится уже в январе 2020 года.

Напоминаем, что у Златана Ибрагимовича уже истек контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси». Игрок долго выбирал новый клуб и остановил выбор на «Милане». К слову, футболист уже играл за команду с 2010 по 2012 годы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что гендиректор «Зенита» Александр Медведев встретился с активом фанатов клуба. В рамках встречи прошел открытый и честный диалог участников – стороны обсудили основные проблемы и возможные пути их решения.