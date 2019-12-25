Гендиректор «Зенита» Александр Медведев встретился с активом фанатов клуба

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев, а также экс-капитан команды Алексей Игонин встретились с активными болельщиками.

В рамках встречи прошел открытый и честный диалог участников – стороны обсудили основные проблемы и возможные пути их решения. А также выразили взаимное желание придерживаться общих принципов взаимодействия клуба и фанатского движения ради сохранения и развития общей культуры боления. Об этом сообщается в группе организации болельщиков петербургского футбольного клуба «Ландскрона».

Напомним, во время матча 18 -го тура РПЛ, который прошел 1 декабря, фанаты «Спартака» снова стали выкрикивать оскорбительные слова в адрес Артема Дзюбы. После этого суды Петербурга вынесли 34 постановления в отношении фанатов. Одно из них оштрафовали запретили посещать футбольные матчи в течение полутора лет.

Фанаты «Зенита» покинули стадион во время матча «Динамо». Также поступили фанаты «Динамо». Кроме того, в Туле часть болельщиков «Локомотива» и «Арсенала» ушли с матча РПЛ. Таким образом они выступили против массовых задержаний фанатов «Спартака» 30 ноября и 1 декабря. К такой акции призвала организация болельщиков петербургского футбольного клуба «Ландскрона». Болельщики считают неприемлемой ситуацию, когда иностранный фанат, приехавший в Россию на чемпионат, считается «желанным гостем», в то время как «свои», отечественные болельщики воспринимаются как преступники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» планирует покинуть трибуны на 40-й минуте матча с «Динамо». Решение принято в знак солидарности с фанатами «Спартака», выступивших против задержания футбольных болельщиков.