Болельщики «Зенита» покинут трибуны в знак солидарности с фанатами «Спартака»

Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» планирует покинуть трибуны на 40-й минуте матча с «Динамо». Решение принято в знак солидарности с фанатами «Спартака», выступивших против задержания футбольных болельщиков.

«Мы хотим выразить нашу фанатскую солидарность всем, кого коснулась данная проблема!», — сообщает «Ландскрона».

Болельщики «Зенита» намерены привлечь внимание к проблеме дискриминации российских фанатов. Они отмечают, что иностранных зрителей на мировых чемпионатах в России принимают как желанных гостей, в то время как местных болельщиков воспринимают как преступников.

«В первом тайме мы не отказываемся от визуальной и звуковой поддержки! Более того, мы призываем вас всех выложиться по максимуму!», — отметили в «Ландскроне».

Напомним, объединение фанатов «Спартака» «Фратария» призвало футбольных болельщиков покинуть трибуны во время матчей 19-го тура РПЛ. Они намерены высказать протест против массовых задержаний фанатов. Около сотни болельщиков «Спартака» оказались задержаны 1 декабря на матче «Зенитом».

Матч «Зенита» и «Динамо» пройдет 6 декабря на «Газпром Арене» в Петербурге. Стартовый свисток будет дан в 19:30. Команды встретятся в рамках 19 тура РПЛ.