Почему организаторам Евро-2020 пришлось извиняться за петербургского рэпера

Почему организаторам Евро-2020 пришлось извиняться за петербургского рэпера
Рэпер 10AGE. Фото: www.instagram.com/10age

Двое российских рэперов принесли проблем организаторам Евро-2020. Извиняться Союзу европейских футбольных ассоциаций пришлось и за петербургского исполнителя.

Скандал произошел из-за официального плейлиста чемпионата Европы по футболу, который должен состояться в этом году. На несколько часов в нем задержались треки двух российских рэперов Моргенштерна и 10AGE.

Моргенштерн. Фото: www.instagram.com/morgen_shtern

В плейлист попала песня Моргенштерна, записанная вместе с лауреатом «Грэмми» из Казахстана Иманбеком и американским рэпером Fetty Wap. Композиция исполняется на русском и английском языках. В части на русском языке несколько раз повторяются нецензурные выражения.

Рэпер 10AGE. Фото: www.instagram.com/10age

Много внимания привлек и трек петербургского рэпера 10AGE под названием «Нету интереса», в котором используется нецензурная лексика.

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Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пришлось извиняться перед общественностью. Песни из плейлиста удалили и заявили, что за его составление отвечала третья сторона. Союз пообещал также «предпринять шаги», чтобы подобного не повторилось.

Комментарии пользователей Twitter

Всего в официальный альбом турнира вошли более 100 композиций.

Комментарии пользователей Twitter

Всего в официальный альбом турнира вошли более 100 композиций. Сам турнир стартует 11 июня. На групповом этапе российской сборной предстоит встретиться с командами Финляндии, Бельгии и Дании.

Петербург примет семь матчей. Одна из встреч – четвертьфинал. Серию матчей в Санкт-Петербурге будет открыта 12 июня. На стадионе «Санкт-Петербург» встретятся сборные Бельгии и России. Играть в Северной столице на групповом этапе будут также Польша, Словакия, Финляндия и Швеция.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербург приедет главный приз ЕВРО 2020.

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