Главный приз ЕВРО 2020 в компании чемпиона Европы и мира приедет в Петербург

Главный приз ЕВРО 2020 в компании чемпиона Европы и мира приедет в Петербург
Уже скоро эстафету Тура Кубка примет Россия. Фото: pixabay.com

Чемпионат Европы по футболу начнется менее, чем через месяц. Так, в города-организаторы ЕВРО прибудет Кубок Анри Делоне. Об этом сообщает пресс-служба Оргкомитета ЕВРО 2020 в Петербурге.

22-23 мая трофей окажется в Петербурге, а 24 мая уже в Москве. Компанию ему составит чемпион Европы и мира Давид Трезеге.

Сообщается, что вместе с Туром Кубка случится ряд сопутствующих мероприятий.

В Петербурге 22 мая первой остановкой назначен «Стадион Санкт-Петербург». Там же случится экскурсия для детей из соцучреждений города и пресс-подход с Давидом Трезеге и гендиректором Оргкомитета ЕВРО в Петербурге Алексеем Сорокиным.

Затем награду ЕВРО представят в Мариинском театре. Здесь пройдет хореографическая постановка.

Далее трофей совершит речную прогулку по городу на Неве. К компании на этом этапе присоединяться врачи и медперсонал, которые борются с пандемией коронавируса.

Следующая остановка Кубка — музейная инсталляция «Квартира №60», отсюда будет прямое включение.

Позднее трофей отправят в Парк футбола на Заячьем острове, где в 20:00 случится торжественное открытие выставки.

На следующий день в Петербурге выставка Кубка начнется в 10:00 и закончится только 22.00. За это время в Парке футбола можно будет сделать фото с трофеем и поучаствовать в разных футбольных играх, а также получить автограф Давида Трезеге.

Помимо прочего, анонсировано шоу футбольных фристайлеров, состязание в викторинах и розыгрышах призов.

Известно, что 24 мая трофей ЕВРО 2020 покажут и московским фанатам футбола. Выставка пройдет в Парке Горького. Кроме того, планируются автограф-сессии и футбольные симуляторы.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что футбольные фанаты устроили драку на Площади Мужества.

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