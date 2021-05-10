Футбольные фанаты устроили драку на Площади Мужества

В Выборгском районе Петербурга произошла массовая драка. Договориться словесно не смогли футбольные фанаты.

Инцидент произошел сегодня, 10 мая, на площади Мужества. Как сообщил «Мегаполис» в соцсети «ВКонтакте», по словам очевидцев, около 14:30 две компании начали ссорится между собой, упоминая во время перепалки движение болельщиков.

«Конфликт спровоцировали участники «Околофутбола», которые начали оскорблять своих оппонентов», — сообщил один из свидетелей инцидента.

Вскоре к месту происшествия прибыли сотрудники полиции. Одному из участников драки понадобилась медпомощь — врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга

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