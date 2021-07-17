За сутки в Петербурге вытащили из воды тела троих человек

За прошедшие сутки в Петербурге выловили тела трех утопленников. Личности неопознанных погибших устанавливаются.

Тела мужчин обнаружили в пятницу, 16 июля, сразу в нескольких районах города. Первая заявка поступила правоохранителям от дома дома №8 по Набережной Кутузова. Прибывшие спасатели выловили тело 21-летнего парня с повреждениями лица.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, неизвестного на вид 40-45 лет извлекли из реки Монастырки.

Еще одна трагедия случилась в парке Героев-Пожарных. Там выловили находившегося без сознания уроженца Узбекистана. Мужчину успели доставить в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, но спустя некоторое время он скончался.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Центральном районе Петербурга ночное веселье закончилось трагедией. Утопленника выловили из канала Грибоедова.