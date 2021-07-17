Рухнувший тополь остановил транспорт на улице Савушкина

Рухнувший тополь остановил транспорт на улице Савушкина
Тополь упал на улице Савушкина. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте". 

В Приморском районе Петербурга образовалась пробка из-за падения дерева на проезжую часть.

Инцидент произошел днем в субботу, 17 июля, у дома №104 по улице Савушкина. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Сломался один из тополей, стоящих у проезжей части. Упавшая крона перегородила проезжую часть в обоих направлениях.

К месту ЧП прибыли сотрудники МЧС. По словам очевидцев, пока они убирали дерево, автомобилистам пришлось постоять в пробках.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 161 дерево упало на проезжую часть и тротуары во время вечерней грозы в середине мая. Порывы ветра достигали вчера 20 метров в секунду.

новости СПб упало дерево


 

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