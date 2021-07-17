Трассу «Скандинавия» доведут до Выборга к 2024 году

Управление федеральных автодорог «Северо-Запад» объявило конкурс на реконструкцию участка трассы «Скандинавия». Дорогу за три года должны продлить до Выборга.

Подрядчик построит участок с 100 по 134 километры «Скандинавии». За три года шестиполосную дорогу планируется протянут от поселка Кирилловское до транспортного обхода Выборга. Стоимость работ оценили в 11 млрд рублей.

На участке будет разрешена скорость до 100 километров в час. Он будет иметь пятиметровую разделительную полосу и проезжую часть шириной в 22 метра. В каждую сторону будет по три полосы.

Разработка проекта 34-километрового участка началась в 2009 году. Он был одобрен Главгосэкспертизой в 2015-м.

Реконструкция завершится в октябре 2024 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что участок трассы «Скандинавия» перекроют на выходных.