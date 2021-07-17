Трассу «Скандинавия» доведут до Выборга к 2024 году

Трассу &#171;Скандинавия&#187; доведут до Выборга к 2024 году
Стоимость работ оценили в 11 млрд рублей. Фото: pixabay

Управление федеральных автодорог «Северо-Запад» объявило конкурс на реконструкцию участка трассы «Скандинавия». Дорогу за три года должны продлить до Выборга.

Подрядчик построит участок с 100 по 134 километры «Скандинавии». За три года шестиполосную дорогу планируется протянут от поселка Кирилловское до транспортного обхода Выборга. Стоимость работ оценили в 11 млрд рублей.

На участке будет разрешена скорость до 100 километров в час. Он будет иметь пятиметровую разделительную полосу и проезжую часть шириной в 22 метра. В каждую сторону будет по три полосы.

Разработка проекта 34-километрового участка началась в 2009 году. Он был одобрен Главгосэкспертизой в 2015-м.

Реконструкция завершится в октябре 2024 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что участок трассы «Скандинавия» перекроют на выходных.

выборг ленобласть реконструкция трасса скандинавия


 

Новости партнеров
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
ВОЗ о вакцинации от ковида: не спешите с повторной прививкой и не смешивайте препараты
ВОЗ о вакцинации от ковида: не спешите с повторной прививкой и не смешивайте препараты
За сутки на COVID-19 снова протестировали более 40 тысяч петербуржцев
За сутки на COVID-19 снова протестировали более 40 тысяч петербуржцев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из-за жары в Охте и Ижоре массово гибнет рыба
Калининский район стал худшим по качеству уборки улиц
Пожар из-за грозы в Волосово уничтожил 5,7 гектара леса
Ливни с градом и 32-градусная жара ждет жителей Ленобласти 18 июля
В воскресенье в Петербурге будут дожди с грозами и +31 градус
Трассу «Скандинавия» доведут до Выборга к 2024 году
Коронавирусом в Петербурге заболели более полумиллиона человек
Старинные флигели Воронцовского дворца снесут по поручению властей