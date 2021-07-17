Пожар из-за грозы в Волосово уничтожил 5,7 гектара леса

В Волосовском районе Ленобласти вторые сутки тушат крупный лесной пожар. Огонь охватил 5,7 гектара территории.

Как сообщили в областном комитете по природным ресурсам, пожар начался накануне после грозы. Возгорание началось в труднодоступной местности, куда не может добраться техника. Пешком до туда идти более пяти километров. До ближайшего водоема полтора километра. Тушения огня также осложняет заболоченная местность.

В тушении лесного пожара задействованы около 40 человек. На борьбу с огнем направили специалистов пожарно-химических станций Волосовского, Ломоносовского и Сланцевского лесничеств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили торфяной пожар в Сосновом Бору. Специалисты проливают участок в парковом массиве площадью 0,2 Га.