Спасатели потушили торфяной пожар в Сосновом Бору

Вечером 15 июля спасатели в Ленобласти ликвидировали открытое горение в районе СНТ Смолокурка Сосновоборского горокруга.

В ликвидации пожара участвовали 50 человек личного состава и 11 единиц спецтехники, в том числе инженерные машины и пожарный поезд, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Специалисты проливают участок в парковом массиве площадью 0,2 Га.

В связи с частичным задымлением города Сосновый Бор организован мониторинг воздух. Напомним, пожар в Сосновом Бору начался еще накануне днем, 14 июля. Местная администрация сообщила, что в районе коттеджного поселка «Смолокурка» происходит тление торфяной подложки на площади около двух тысяч квадратных метров.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге противопожарный режим был продлен до 2 августа.