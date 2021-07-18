Эксперты назвали дельта-штамм COVID-19 более «зловредным»

Эксперты назвали дельта-штамм COVID-19 более «зловредным»
Раньше были данные о том, что заразность была выше в два раза, сейчас говорят - уже в три раза выше, отмечает инфекционист Николай Малышев. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Дельта-штамм COVID-19 более зловредный, потому что его заразность выше в несколько раз. Об этом заявил инфекционист Николай Малышев.

Врач отметил, что различные эксперты не раз говорили о том, что индийский штамм более заразен. Об этом сообщает «РБК».

Раньше были данные о том, что заразность была выше в два раза, сейчас говорят — уже в три раза выше, отмечает Малышев.

Специалист обратил внимание на то, что индийским штаммом болеет больше людей, а значит, смертность от него тоже больше.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эффективность вакцины «Спутник V» оценили в Аргентине. Исследования, проведенные в Аргентине, показывают, что более 90% привитых «Спутником V» получают долгосрочный иммунитет. Так, новые данные по Аргентине говорят о формировании после прививки «Спутником V» иммунитета в 90% случаев.

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