Эффективность вакцины «Спутник V» оценили в Аргентине

Исследования, проведенные в Аргентине, показывают, что более 90% привитых «Спутником V» получают долгосрочный иммунитет.

Так, новые данные по Аргентине говорят о формировании после прививки «Спутником V» так называемого T-клеточного иммунитета в 90% случаев. Это, в свою очередь, говорит о долгосрочности вырабатываемой защиты от коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал «Спутника V».

Российский фонд прямых инвестиций продолжает сотрудничать с разными странами для мирового продвижения «Спутника V». Эффективность и безопасность этой вакцины доказаны с помощью массовой прививки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев сравнил скорость мутирования COVID-19 и гриппа. Он обратил внимание на то, что, несмотря на постояннон появление новых штаммов, он мутирует намного медленнее, чем грипп.