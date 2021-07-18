Ученый сравнил скорость мутирования коронавируса и гриппа

Ученый сравнил скорость мутирования коронавируса и гриппа
Ученый отметил, что в стране каждый год объявляются пандемии гриппа, и многие постоянно прививаются. Фото: pixabay.com

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев сравнил скорость мутирования COVID-19 и гриппа.

Он обратил внимание на то, что, несмотря на постояннон появление новых штаммов, он мутирует намного медленнее, чем грипп. Ученый отметил, что в стране каждый год объявляются пандемии гриппа, и многие постоянно прививаются. В 2021 году Роспотребнадзор хочет привить 60 миллионов жителей России, отмечает ученый. Об этом сообщает ТАСС.

Исаев отметил, что остановить мутирование COVID-19 нельзя, так как человечеству «никогда не удавалось замедлить эволюцию вокруг себя». Вирус будет мутировать всегда, отметил ученый.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы поставили рекорд суточный рекорд по вакцинации от COVID-19. В Северной столице обновился рекорд по числу прививок от коронавируса, сделанных за сутки.

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