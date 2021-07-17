Петербуржцы поставили рекорд суточный рекорд по вакцинации от COVID-19

В Северной столице обновился рекорд по числу прививок от коронавируса, сделанных за сутки.

Как сообщает комитет по здравоохранению Петербурга, за прошедший день на первую прививку пришли 20 107 жителей, а вторую инъекцию получили 12 208 петербуржцев. Таким образом, город побил собственный рекорд по совокупному числу прививок — всего 32 360 уколов.

В общей сложности первый этап вакцинации прошли 1 172 283 человека. Из них более 811 тысяч поставили обе прививки. На ревакцинацию пришли 404 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирусом в Петербурге заболели более полумиллиона человек. За весь период пандемии количество инфицированных достигло 501 694 человек.