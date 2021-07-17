Коронавирусом в Петербурге заболели более полумиллиона человек

За весь период пандемии количество инфицированных достигло 501 694 человек. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

За весь период пандемии количество инфицированных достигло 501 694 человек. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

За вчерашний день в Петербурге выявили почти две тысячи новых случаев коронавируса. Общее число заражений за пандемию превысило отметку в полмиллиона человек.

По данным на утро 17 июля, за последние сутки в Северной столице зарегистрировали 1,9 тысячи положительных тестов на COVID-19. За весь период пандемии количество инфицированных достигло 501 694 человек.

По всей России за минувшие сутки подтвердили 25,1 тысячи новых случаев коронавируса. Более 10% из них переносят заболевание бессимптомно. Всего в стране выявлено почти шесть миллионов зараженных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог раскрыл последствия ревакцинации. Вакцины нового поколения, которые создадут в будущем, будут давать гораздо меньше побочных эффектов после прививки или не вызывать их совсем.