Иммунолог раскрыл последствия ревакцинации

Постоянная ревакцинация от COVID-19 не угрожает иммунитету. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков.

По его словам, после вакцинации с высокими антителами, имеющимися в организме до прививки, не случится антитело-зависимое усиление инфекции (АЗУИ). Крючков пояснил, что такой эффект возникает при низком уровне антител.

Иммунолог отметил в беседе с «Московским комсомольцем», что вакцины нового поколения, которые создадут в будущем, будут давать гораздо меньше побочных эффектов после прививки или не вызывать их совсем.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог назвал важное отличие коронавируса от ВИЧ.