Вирусолог назвал важное отличие коронавируса от ВИЧ

Представители коронавирусов (коронавириды) не располагают генами для кодирования белков. Фото: комитет по здравоохранению

Представители коронавирусов (коронавириды) не располагают генами для кодирования белков. Фото: комитет по здравоохранению

COVID-19 не способен влиять на изменения генома человека, в отличие от других вирусов. Такое заявление сделал вирусолог Александр Семенов.

По его словам, заболевание не обладает необходимыми структурами для интегрирования генома человека. Таким образом, они не могут разрезать человеческую ДНК и встраиваться в хромосому.

Как сообщили «РИА Новости», руководитель екатеринбургского филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора добавил, что подобными качествами, например, обладают гепатит В и иммунодефицит.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Михаил Мишустин поручил провести инвентаризацию объёмов вакцин от коронавируса.