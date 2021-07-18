Великобритания отказалась от планов вакцинации всех детей от COVID-19

Великобритания решила воздержаться от массовой вакцинации детей от COVID-19.

В отличие от других продвинутых стран, Великобритания вакцинировать от COVID-19 планируется не всех детей старше 12 лет, а только детей от 12 до 15 лет и за три месяца до совершеннолетия. Об этом сообщает The Telegraph.

Великобритания продолжит изучать возможность делать прививки от COVID-19 для всех детей и подростков. Вакцинировать маленьких англичан будут препаратом Pfizer, который одобрен в стране для применения среди детей от 12 лет. Также у Великобритании есть планы вакцинировать детей от 16 до 18 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что академик РАН Виталий Зверев объяснил, почему переболевшим COVID-19 не надо делать прививку. Эксперт объяснил, люди, которые переболели COVID-19 имеют такой же иммунитет, как и привитые россияне.