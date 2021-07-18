Академик объяснил, почему переболевшим COVID-19 не нужна прививка

Академик объяснил, почему переболевшим COVID-19 не нужна прививка
Специалиста насторожил масштаб вакцинирования, потому  что делают прививку всем подряд. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Академик РАН Виталий Зверев объяснил, почему переболевшим COVID-19 не надо делать прививку.

Эксперт объяснил, люди, которые переболели COVID-19 имеют такой же иммунитет, как и привитые россияне. Об этом сообщает URA.RU.

Специалиста насторожил масштаб вакцинирования, потому что делают прививку всем подряд. Он отметил, что люди, которые уже переболели COVID-19, не нуждаются в вакцинации, так как у них уже есть иммунитет. Выработка его происходит вне зависимости от того, как и в какой форме протекала болезнь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты назвали дельта-штамм COVID-19 более «зловредным». Дельта-штамм COVID-19 более зловредный, потому что его заразность выше в несколько раз. Об этом заявил инфекционист Николай Малышев. Врач отметил, что различные эксперты не раз говорили о том, что индийский штамм более заразен.

вакцина вакцинация коронавирус мнение эксперта прививка


 

Новости партнеров
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
В Петербург привезли партию
В Петербург привезли партию "КовиВака", но привиться им нельзя
В Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения
В Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения
Смольный отреагировал на десятки
Смольный отреагировал на десятки "погибших" велосипедистов у собора
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач предупредил об опасности кондиционеров для иммунитета в жару
В России продлили срок действия паспортов, подлежащих замене
Диетолог посоветовала не есть на завтрак в жару кашу
Великобритания отказалась от планов вакцинации всех детей от COVID-19
Академик объяснил, почему переболевшим COVID-19 не нужна прививка
Эксперты назвали дельта-штамм COVID-19 более «зловредным»
Эффективность вакцины «Спутник V» оценили в Аргентине
В Киеве выразили надежду на визит Шойгу в Мариуполь