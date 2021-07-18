Академик объяснил, почему переболевшим COVID-19 не нужна прививка

Академик РАН Виталий Зверев объяснил, почему переболевшим COVID-19 не надо делать прививку.

Эксперт объяснил, люди, которые переболели COVID-19 имеют такой же иммунитет, как и привитые россияне. Об этом сообщает URA.RU.

Специалиста насторожил масштаб вакцинирования, потому что делают прививку всем подряд. Он отметил, что люди, которые уже переболели COVID-19, не нуждаются в вакцинации, так как у них уже есть иммунитет. Выработка его происходит вне зависимости от того, как и в какой форме протекала болезнь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты назвали дельта-штамм COVID-19 более «зловредным». Дельта-штамм COVID-19 более зловредный, потому что его заразность выше в несколько раз. Об этом заявил инфекционист Николай Малышев. Врач отметил, что различные эксперты не раз говорили о том, что индийский штамм более заразен.