Дорожный конфликт в Выборгском районе закончился стрельбой

Полиция выясняет обстоятельства дорожного конфликта в Выборгском районе Петербурга.

Инцидент произошел 16 июля. В полицию обратился молодой человек 1998 года рождения. По его словам, вечером в пятницу на перекрестке проспекта Энгельса и Ланского шоссе у него произошел дорожный конфликт с неустановленным водителем автомобиля BMW X5.

По предварительной информации, неизвестный преследовал его на своей иномарке, угрожал ножом, а также ударил ногой по автомобилю заявителя Mercedes CLK 230 и выстрелил несколько раз из неустановленного предмета, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что очередное ДТП с участием такси произошло в Кировском районе Петербурга. Водитель «Ситимобила» на красный въехал в другой автомобиль. Дорожный инцидент случился в субботу, 17 июля.