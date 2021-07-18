Около кафе в Гатчине мигрант получил огнестрельное ранение

Полиция разыскивает участника конфликта у кафе в Гатчине, в ходе которого один из участников стали стрелять.

В полицию обратился гражданин среднеазиатского государства 1992 года рождения. Он сообщил о том, что 16 июля около кафе у дома 18 на улице Соборной в Гатчине у него возник конфликт с малознакомым мужчиной, в результате которого в него выстрелили из предмета, похожего на травматический пистолет.

Пострадавший с непроникающим пулевым травматическим слепым ранением в удовлетворительном состоянии был госпитализирован, сообщили в ГУ МВД по Петербурге и Ленобласти.

Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Второго участника конфликта разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на четверг, 8 июля, в отдел полиции поступило сообщение о том, что в одном из дворов улицы Жуковского компания молодых людей нападает на прохожих и пытается устроить драку.