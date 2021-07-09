Мигранты с ножом напали на велосипедиста на Жуковского

Мигранты с ножом напали на велосипедиста на Жуковского
Мужчину госпитализировали с ножевым ранением. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Центральном районе Петербурга мигранты с ножом бросались на прохожих.

В ночь на четверг, 8 июля, в отдел полиции поступило сообщение о том, что в одном из дворов улицы Жуковского компания молодых людей нападает на прохожих и пытается устроить драку.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в результате мигранты поранили ножом в живот 33-летнего петербуржца. Он скрылся от нападвших на велосипеде, а после обратился к медикам.

Мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мигрант домогался до петербурженки, отказавшей ему в интиме за деньги.

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