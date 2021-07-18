Петербуржцы не смогут попасть в Петропавловскую крепость из-за репетиции парада ВМФ

В первой половине дня 18 июля невозможно будет попасть на пляж Петропавловской крепости. Это связано с репетицией парада на День ВМФ, которая проходит с 09:00 до 14:00.

Кроме того, один из прогулочных маршрутов по бастиону был закрыт, не пускали посетителей и к Комендантской пристани, сообщили в соцсетях.

Репетиция парада ограничит движения транспорта. До 14:00 нельзя будет проехать на Дворцовую, Адмиралтейскую, Английскую набережные и участок Невского проспекта у Дворцовой площади.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что днем 18 и 22 июля в Северной столице будут проводиться репетиции Главного военно-морского парада. Об этом сообщают комитет по транспорту и комитет по развитию транспортной инфраструктуры.