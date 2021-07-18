Из-за ветра на Неве столкнулись два военных корабля

Корабли зацепились бортами и вращались на месте. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Корабли зацепились бортами и вращались на месте. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Два военных корабля, которые будут участвовать в военно-морском параде на День ВМФ, столкнулись на Неве во время сильного ветра.

Информация об этом появилась в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Аварию на воде заснял житель дома на Свердловской набережной. Это случилось в начале восьмого вечера. Причиной столкновения стал сильный шквалистый ветер.

На ролике видно, как корабли буксуют на Неве напротив Смольной набережной. Они зацепились бортами и вращались на месте. Спустя некоторое время они расцепились и оба встали на якорях.

Напомним, Главный военно-морской парад пройдет в День ВМФ 25 июля. Петербуржцы и гости города смогут увидеть три десятка кораблей, в том числе три атомные подводные лодки.

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