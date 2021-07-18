Микроавтобус с легковушкой вылетели за ограждение на трассе М-11

На скоростной трассе Москва — Петербург «Нева» произошло серьезное ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля.
Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Информация об этом появилась в 21 час.
Все случилось в воскресенье на трассе М-11 в районе реки Ушачка. Там столкнулись белый микроавтобус и легковой автомобиль. После столкновения оба пробили ограждение и вылетели в поле возле трассы. Легковушка в результате перевернулась на крышу.
По видео видно, как другие автомобилисты бросились на помощь к участникам ДТП. О пострадавших данных нет. Все обстоятельства устанавливаются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Куйбышева автобус врезался в BMW.