Микроавтобус с легковушкой вылетели за ограждение на трассе М-11

Место ДТП на трассе М-11. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Место ДТП на трассе М-11. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На скоростной трассе Москва — Петербург «Нева» произошло серьезное ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля.

Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Информация об этом появилась в 21 час.

Все случилось в воскресенье на трассе М-11 в районе реки Ушачка. Там столкнулись белый микроавтобус и легковой автомобиль. После столкновения оба пробили ограждение и вылетели в поле возле трассы. Легковушка в результате перевернулась на крышу.

По видео видно, как другие автомобилисты бросились на помощь к участникам ДТП. О пострадавших данных нет. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Куйбышева автобус врезался в BMW.