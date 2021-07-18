На Куйбышева автобус врезался в BMW

Вечером 18 февраля в Петроградском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля марки BMW.

По словам очевидцев, автобус врезался в иномарку, когда отъезжал от остановки.

«На Куйбышева у дома 8 автобус, отъезжая от остановки приехал в БМВ», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Автобусы в последнее время вообще не соблюдают ПДД. У них приоритет есть только при отъезде с остановки, а они перестраиваются из ряда в ряд, не пропуская автомобили, едут на таран. Из -под «уступи дорогу» на главную тоже выезжают, даже не притормозив», — пишут пользователи Сети.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что три автомобиля и каршеринг не смогли поделить Кубинскую улицу.