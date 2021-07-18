Смерть человека от вируса обезьяны впервые подтвердили в Китае

Смерть человека от вируса обезьяны впервые подтвердили в Китае
Ветеринар заразился вирусом обезьяны после вскрытия мертвых обезьян. Фото: pixabay

В Китае подтвердили первый в мире смертельный исход от заражения человека вирусом обезьяны. Жертвой стал ветеринар из Пекина.

Как сообщает Global Times, вирусом обезьяны B (BV) заразился 53-летний мужчина, который работал ветеринаром в учреждении, где занимаются исследованиями приматов. Заболевший испытывал такие симптомы, как тошнота и рвота. Это началось через месяц после того, как он вскрыл тела двух обезьян.

Ветеринар обращался в несколько больниц, но умер спустя некоторое время. До этого в Китае не было зафиксировано ни одного случая смерти от вируса обезьяны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Индии у летучих мышей нашли смертельно опасный для людей вирус. Смертность от нового вируса среди людей составляет 40-75%. Инфекцию обнаружили ученые Национального института вирусологии Индии.

вирус обезьяны Китай смертельно опасный вирус


 

Новости партнеров
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
Почему все хотят прививаться
Почему все хотят прививаться "КовиВаком": ограниченные поставки и мертвый вирус
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сильный ветер выбил стекло в окне исторического дома в Петербурге
Смерть человека от вируса обезьяны впервые подтвердили в Китае
В Израиле разработали лекарство от COVID-19 со стволовыми клетками
Менее половины россиян довольны свой зарплатой
Восьмилетняя актриса сыграет принцессу Лею сериале «Оби-Ван Кеноби»
Российских пловцов допустили на Олимпиаду после обвинений в допинге
Число погибших при наводнении в Бельгии выросло до 31
Спасатели нашли тело четвертого погибшего при столкновении поездов в Приамурье