Смерть человека от вируса обезьяны впервые подтвердили в Китае

В Китае подтвердили первый в мире смертельный исход от заражения человека вирусом обезьяны. Жертвой стал ветеринар из Пекина.

Как сообщает Global Times, вирусом обезьяны B (BV) заразился 53-летний мужчина, который работал ветеринаром в учреждении, где занимаются исследованиями приматов. Заболевший испытывал такие симптомы, как тошнота и рвота. Это началось через месяц после того, как он вскрыл тела двух обезьян.

Ветеринар обращался в несколько больниц, но умер спустя некоторое время. До этого в Китае не было зафиксировано ни одного случая смерти от вируса обезьяны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Индии у летучих мышей нашли смертельно опасный для людей вирус. Смертность от нового вируса среди людей составляет 40-75%. Инфекцию обнаружили ученые Национального института вирусологии Индии.