В Индии у летучих мышей нашли смертельно опасный для людей вирус

Летучие мыши в Индии стали переносчиками нового смертельно опасного для людей вируса Нипах (NiV). Инфекцию обнаружили ученые Национального института вирусологии Индии.

Как сообщает The Indian Express, при заражении вирусом Нипах у человека может развиться тяжелая болезнь, для которой, как правило, характерны энцефалит (воспаление мозга) или респираторные заболевания. Вирус передается человеку через фрукты, на которые попала слюна инфицированного животного. Нипах считается особо заразным, от него еще не разработали лекарства или вакцину. Смертность от нового вируса среди людей составляет 40-75%.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала Нипах одним из самых опасных обнаруженных вирусов в мире. Впервые его выявили в Индии в 2001 году.

По словам исследователей, неоднократные вспышки, высокий уровень летальности и отсутствие вакцин или лекарств вызывают в Индии серьезную озабоченность. Ко всему прочему, места скопления летучих мышей очень распространены в районах, где проживает много людей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ назвали тревожной ситуацию с индийским штаммом COVID.