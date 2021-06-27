В Индии у летучих мышей нашли смертельно опасный для людей вирус

В Индии у летучих мышей нашли смертельно опасный для людей вирус
Смертность от нового вируса среди людей составляет 40-75%. Фото: Pixabay

Летучие мыши в Индии стали переносчиками нового смертельно опасного для людей вируса Нипах (NiV). Инфекцию обнаружили ученые Национального института вирусологии Индии.

Как сообщает The Indian Express, при заражении вирусом Нипах у человека может развиться тяжелая болезнь, для которой, как правило, характерны энцефалит (воспаление мозга) или респираторные заболевания. Вирус передается человеку через фрукты, на которые попала слюна инфицированного животного. Нипах считается особо заразным, от него еще не разработали лекарства или вакцину. Смертность от нового вируса среди людей составляет 40-75%.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала Нипах одним из самых опасных обнаруженных вирусов в мире. Впервые его выявили в Индии в 2001 году.

По словам исследователей, неоднократные вспышки, высокий уровень летальности и отсутствие вакцин или лекарств вызывают в Индии серьезную озабоченность. Ко всему прочему, места скопления летучих мышей очень распространены в районах, где проживает много людей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ назвали тревожной ситуацию с индийским штаммом COVID.

вирус нипах индия летучие мыши смертельно опасный вирус


 

Новости партнеров
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
Пропавшую женщину нашли мертвой на обочине дороги в Ленобласти
Пропавшую женщину нашли мертвой на обочине дороги в Ленобласти
В Петербурге девушка впервые набрала 300 баллов за ЕГЭ
В Петербурге девушка впервые набрала 300 баллов за ЕГЭ
Принудительная вакцинация работников петербургских компаний откладывается
Принудительная вакцинация работников петербургских компаний откладывается
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
МЧС сообщило о дождях и грозах в Петербург в понедельник
Жителя Луги разыскивают по подозрению в убийстве падчерицы
Обновлены рекомендации применению «Спутника V» для беременных и ...
В Индии у летучих мышей нашли смертельно опасный для людей вирус
Дважды ограбивший секс-шоп в Петербурге задержан полицией
Петербург поставил новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19
В Москве установлен абсолютный рекорд по смертям от COVID за сутки
В торговых центрах Петербурга заметили огромные очереди на вакцинацию от COVID-19