В ВОЗ назвали тревожной ситуацию с индийским штаммом COVID

Вариант коронавируса с двойной мутацией, получивший название "Дельта", распространяется по меньшей мере в 85 странах. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Вариант коронавируса с двойной мутацией, получивший название "Дельта", распространяется по меньшей мере в 85 странах. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Ситуация с индийским штаммом коронавируса является тревожной. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, штамм «дельта плюс» в настоящее время быстро распространяется. И добавила, что в данной ситуации следует вакцинироватья и продолжать использовать средства индивидуальной защиты. В противном случае придется вводить локдаун.

Вуйнович отметила в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live», что штамм «Дельта», выявленный в Индии, является наиболее заразной разновидностью из выявленных вариантов COVID-19.

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