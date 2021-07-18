Ученые предложили полезную альтернативу овсянке на завтрак

Ученые предложили полезную альтернативу овсянке на завтрак
Научные сотрудники выяснили, что киноа - это отличный источник антиоксидантов и витамина Е. Фото: unsplash

Группа американских и египетских ученых предложила крупу киноа в качестве необычной и полезной альтернативы овсянке на завтрак.

Одна чашка вареного киноа содержит 8,14 грамма белка. Также в блюде много аминокислот и лизана, которые помогают поддерживать в тонусе мышцы и иммунитет, пишет Medical News Today.

Научные сотрудники выяснили, что киноа — это отличный источник антиоксидантов и витамина Е. По данным ученых, регулярное употребление этой крупы на завтрак полезно для сердечно-сосудистой системы. Оно снижает риск развития ишемической болезни сердца, заболеваний глаз и нескольких видов онкологии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые выяснили, какой продукт поможет избавиться от жира на животе.

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