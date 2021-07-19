В Петербург придет долгожданная прохлада

В понедельник, 19 июля, на погоду в Петербурге окажет влияние тыловая часть уходящего циклона. При переменной облачности в западной половине региона существенных осадков не ожидается.

Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в городе ожидается на уровне +23…+25 градусов, в Ленобласти столбики термометров покажут +21…+26 градусов. Ветер северо-западного направления подует со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В Петербурге в последующие дни местами пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха будет на уровне +22…+24 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.