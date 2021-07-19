В Петербурге задержали мужчину, пристававшего к 11-летнему мальчику

В Петербурге задержали мужчину, пристававшего к 11-летнему мальчику
Задержан подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге в Невском районе города задержан 46-летний гражданин Узбекистана, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера по отношению к 11-летнему мальчику.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, 17 июля примерно в 19:00 в полицию обратилась 32-летняя женщина. Она объяснила, что на улице Латышских Стрелков неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её несовершеннолетнего сына.

По этой же улице и был задержан гражданин Узбекистана, который не зарегистрирован на территории России.

Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан 55-летний геодезист, пристававший к 9-летней петербурженке.

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