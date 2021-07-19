В «Солнечном городе» откроют уникальную детскую площадку

В «Солнечном городе» откроют уникальную детскую площадку
Будущая площадка в ЖК "Солнечный город". Фото: Setl Group

В ЖК «Солнечный город» от Setl Group появится необычная детская площадка, созданная по всемирно известному методу Монтессори. Ее центральной темой станет Солнечная система. Выбрана она была неспроста – в этом году исполнилось 60 лет с первого полета человека в космос.

Новую площадку разместят у домов 175 к. 4 и 173 к. 7 по проспекту Ветеранов. Рядом с ней – два детских садика.

Ее создавали по концепции Монтессори, в основе которой лежит самообучение ребенка через собственные открытия, а не объяснения со стороны. Именно поэтому все решения на площадке Setl Group будут нестандартными. Оборудование откроет ребенку пространство для личных экспериментов, чтобы он самостоятельно изучал мир.

С высоты площадка будет напоминать орбиты нескольких планет. На планетах разместят «космические станции», которые Setl Group создаст из необычных элементов. Местом для отдыха станут ступени ракеты-носителя. Малыши смогут проводить время в космическом корабле, а ребята постарше занять место в блоках с иллюминаторами на стенках корпуса. На одной станции собираются оборудовать даже маленький марсоход-качалку на шипованных колесиках.

В центре игровой площадки будет находиться планетарий. Там установят тактильные глобусы. Его окружат навесом, а по его периметру смонтируют резервуары для дождевой воды. Ориентироваться на площадке помогут около 100 информационных щитов с данными об оборудовании и правилами интересных детских игр. Там же разместят сведения о космосе, планетах, физических явлениях и Солнечной системе. Интересно будет не только детям, но взрослым.

Это не все. Изюминкой площадки станут зоны для опытов и наблюдений. Setl Group установит комплекс для экспериментов с энергией с солнечной батареей, динамо-машиной, рычагом и лебедкой. Там же появится флюгер, ветряк и рукав для изучения воздушного потока. Еще одним необычным элементов будут панно, которые позволят исследовать магнетизм и теплопроводность веществ. В игровой зоне будет находиться «комета» в виде маятника и столики с солнечными часами и фазами луны. Уникальная инженерная разработка позволит также смонтировать необычное оборудование для экспериментов с водой и песком.

Будут и некоторые полюбившиеся детям элементы – горка, качели-гнезда, подвесные мостики, холмы из геопластика, тоннели, лесенки.

Проектирование площадки от Setl Group уже завершено. Сейчас участок подготавливают к началу строительства, оборудование изготавливают вручную.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Setl Group детская площадка космос новости СПб


 

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