Сотрудники ГИБДД на выходных поймали 226 нетрезвых водителей в Петербурге и Ленобласти

Рейды прошли с 16 по 19 июля. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Рейды прошли с 16 по 19 июля. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

С 16 по 19 июля во всех районах Петербурга и Ленобласти прошли массовые рейды по поимке нетрезвых водителей. Удалось вычислить 226 автомобилистов, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по городу и области, в руки сотрудников дорожной полиции попались 226 нетрезвых водителей, при этом 14 из них уже привлекались к административной ответственности за пьяную езду. На повторных нарушителей завели уголовные дела по статье 264.1 УК РФ. Остальные отделались «административкой».

В ведомстве отметили, что рейды проводятся для сокращения трагических последствий аварий, поскольку опьянение является одним из главных факторов ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за июнь петербургские автовладельцы превысили скорость 450 тыс. раз.