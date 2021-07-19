В Ленобласти всего 15 водоемов признали безопасными для купания

Роспотребнадзор вновь проверил водоемы Ленинградской области на безопасность для купания. Только 15 водоемов прошли проверку, остальные оказались потенциально опасными.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ведомства, безопасными для купания оказались озеро Донцо и река Луга в Волосовском районе. Во Всеволожском районе можно спокойно купаться в Лемболовском и Медном озерах. В Кингисеппском районе для купания разрешили Финский залив и реку Луга. В Киришском районе проверку прошло озеро Светлое, в Лужском — озера Омчино и Толони, в Приозерском — озера Отрадное и Раздолинское, в Сланцевском — река Плюсса, в Тихвинском — озеро Царицыно, в Тосненском — озеро Нестеровское и карьер в поселке Шапки.

Всего проверялся 41 водоем. Купание в остальных местах может привести к заражению острыми кишечными инфекциями, гепатитом А и паразитами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что чиновники рассказали, почему за мусор на озере Донцо не штрафуют.