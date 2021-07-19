В Ленобласти всего 15 водоемов признали безопасными для купания

В Ленобласти всего 15 водоемов признали безопасными для купания
Всего проверялся 41 водоем. Фото: GazetaSPB/Валентин Егоршин

Роспотребнадзор вновь проверил водоемы Ленинградской области на безопасность для купания. Только 15 водоемов прошли проверку, остальные оказались потенциально опасными.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ведомства, безопасными для купания оказались озеро Донцо и река Луга в Волосовском районе. Во Всеволожском районе можно спокойно купаться в Лемболовском и Медном озерах. В Кингисеппском районе для купания разрешили Финский залив и реку Луга. В Киришском районе проверку прошло озеро Светлое, в Лужском — озера Омчино и Толони, в Приозерском — озера Отрадное и Раздолинское, в Сланцевском — река Плюсса, в Тихвинском — озеро Царицыно, в Тосненском — озеро Нестеровское и карьер в поселке Шапки.

Всего проверялся 41 водоем. Купание в остальных местах может привести к заражению острыми кишечными инфекциями, гепатитом А и паразитами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что чиновники рассказали, почему за мусор на озере Донцо не штрафуют.

безопасные пляжи купание ленобласть Роспотребнадзор


 

Новости партнеров
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
Смольный отреагировал на десятки
Смольный отреагировал на десятки "погибших" велосипедистов у собора
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти всего 15 водоемов признали безопасными для купания
Восемь утопленников за уик-энд: жара губит обитателей Петербурга и области
В Луге осколок от бутылки серьезно повредил глаз 16-летней девушки
В Пулково в понедельник задержали шесть авиарейсов
В результате конфликта в Новом Свете мужчина получил ранение в ягодицу
Трассу «Кола» перекроют на два часа из-за разводки моста через Свирь
Травмированная петербурженка отсудила 334 тысячи рублей за скользкие дорожки
МЧС сигнализирует об ухудшении погодных условий в Петербурге