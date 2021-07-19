ОМОН обследовал гранаты из багажа пассажира в Пулково

ОМОН обследовал гранаты из багажа пассажира в Пулково
Подозрительные предметы оказались муляжами гранат. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Сотрудники ОМОНа обследовали подозрительные предметы, найденные при досмотре багажа в петербургском аэропорту Пулково.

Об этом сообщает пресс-служба городского управления Росгвардии. В понедельник в 4 часа утра работники Пулково проверяли багаж в грузовом терминале и заметили в одной из сумок похожие на гранаты предметы.

Полицейские быстро изолировали подозрительный багаж и дождались взрывотехников ОМОН. Прибывшие специалисты вскрыли багажную сумку, достали подозрительные предметы и выяснили, что это два муляжа гранат, не представляющих опасности.

Подозрительные предметы оказались муляжами гранат. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Содержимое багажа передали сотрудникам транспортной полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Луге осколок от бутылки серьезно повредил глаз 16-летней девушки. Пострадавшую доставили в больницу.

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